Месси в ближайшие часы должен выступить с публичным заявлением

По данным источника, 33-летний аргентинский голеадор принял решение покинуть каталонский клуб вне зависимости от решения Хосепа Бартомеу относительно своего ухода с поста президента «Барселоны».
«Месси принял решение покинуть “Барселону” независимо от того, уйдет ли со своего поста Хосеп Бартомеу или нет. Решение игрока касается не только президента. Он чувствует, что развитие клуба не соответствует его ожиданиям», — говорится в сообщении Брунати.
«Месси решил выступить в ближайшие несколько часов», — добавляет журналистка.
Ранее в четверг As со ссылкой на TV3 сообщил, что президент «Барселоны» Бартомеу готов уйти в отставку, если Месси публично озвучит, что проблема «сине-гранатовых» заключается именно в нем.
Во вторник СМИ сообщили, что аргентинский футболист попросил «Барселону» отпустить его в другую команду. Среди претендентов на шестикратного обладателя «Золотого мяча» называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».