СМИ: Дидье Дрогба отказали в регистрации кандидатом в президенты

Источник: РИА "Новости"

Решение принято в связи с тем, что Дрогба нарушил регламент регистрации для участия в выборах.

В начале августа сообщалось, что 42-летний Дрогба подал документы в избирательную комиссию. Выборы пройдут 5 сентября.