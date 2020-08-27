СМИ: Дидье Дрогба отказали в регистрации кандидатом в президенты
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Избирательная комиссия Ивуарийской федерации футбола (FIF) отказала
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Избирательная комиссия Ивуарийской федерации футбола (FIF) отказала
Решение принято в связи с тем, что Дрогба нарушил регламент регистрации для участия в выборах.
В начале августа сообщалось, что 42-летний Дрогба подал документы в избирательную комиссию. Выборы пройдут 5 сентября.
Дрогба является лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории «Челси». За сборную Кот-д’Ивуара он провел более 100 матчей и также является лучшим бомбардиром в ее истории (65 мячей).