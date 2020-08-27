Тиаго Силва покинул ПСЖ после восьми лет в команде

Силва перешел в «ПСЖ» из итальянского «Милана» в 2012 году. В составе команды 35-летний защитник стал семикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка страны и шестикратным победителем Кубка французской лиги. В общей сложности Силва отыграл за «ПСЖ» 315 матчей, в 293 играх бразилец выходил на поле в качестве капитана.

«Тиаго, спасибо за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний, за твое участие, преданность и ауру. Вы навсегда останетесь одним из величайших игроков в истории, а ваш легендарный статус здесь, в “Пари Сен-Жермен”, будет жить вечно», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.