Пепе Рейна прокомментировал свой переход в «Лацио»

«Лацио» объявил о переходе 37-летнего голкипера из «Милана» в четверг. По информации СМИ, Рейна подписал с римлянами контракт сроком на два года.

«Я выбрал “Лацио”, потому что этот клуб — важная часть реальности нашего футбола. Эта команда, которая хочет продолжать свой рост, выиграть что-то важное. Я пришел со смирением, чтобы протянуть руку помощи», — приводит слова Рейны официальный сайт «Лацио».

«Ребята работают вместе на протяжении продолжительного времени, взаимодействие доведено до автоматизма. Но потребуется еще большая сплоченность внутри коллектива, и она будет. Мы должны быть готовы ко всему. Мы хотим добиться успеха во всех турнирах, где предстоит участвовать. И мы сделаем все возможное, чтобы отдать уважение нашему клубу в каждом матче. Это футбол, и я хочу передать это всей команде,» — добавил голкипер.