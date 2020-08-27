Пепе Рейна прокомментировал свой переход в «Лацио»
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вратарь Пепе Рейна, подписавший контракт с «Лацио», заявил, что пришел в римский футбольный клуб с желанием быть полезным и добиваться успехов.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вратарь Пепе Рейна, подписавший контракт с «Лацио», заявил, что пришел в римский футбольный клуб с желанием быть полезным и добиваться успехов.
«Лацио» объявил о переходе 37-летнего голкипера из «Милана» в четверг. По информации СМИ, Рейна подписал с римлянами контракт сроком на два года.
«Я выбрал “Лацио”, потому что этот клуб — важная часть реальности нашего футбола. Эта команда, которая хочет продолжать свой рост, выиграть
«Ребята работают вместе на протяжении продолжительного времени, взаимодействие доведено до автоматизма. Но потребуется еще большая сплоченность внутри коллектива, и она будет. Мы должны быть готовы ко всему. Мы хотим добиться успеха во всех турнирах, где предстоит участвовать. И мы сделаем все возможное, чтобы отдать уважение нашему клубу в каждом матче. Это футбол, и я хочу передать это всей команде,» — добавил голкипер.