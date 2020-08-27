Ибрагимович договорился продлить контракт с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович согласился заключить новый контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий Златан Ибрагимович согласился заключить новый контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.
38-летний форвард заключит контракт на один сезон с зарплатой 7 миллионов евро в год. Бонусы в сделку не входят.
Златан вернулся в «Милан» в январе 2020 года, провел 18 матчей и забил 10 голов в серии A и помог «Милану» провести 13 матчей подряд без поражений.