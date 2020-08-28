Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Дижон
Футбол. Еврокубки
27.08
Марибор
Колрейн
П 4:5
11
Футбол. Еврокубки
27.08
Гонвед
Интер Т
21
Футбол. Еврокубки
27.08
Шэмрок Роверс
Ильвес
П 12:11
22
Футбол. Еврокубки
27.08
Партизан
РФШ
10
Футбол. Еврокубки
27.08
Лех
Валмиера
30
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
15:31 (мск), источник: Прессбол

Граждане Казахстана выведены из-под легионерского лимита в чемпионате Беларуси

Белорусская федерация футбола на заседании исполкома 27 августа приняла решение изменить статус игроков из Казахстана. Отныне они не будут считаться легионерами наравне с футболистами из России.

Наверх
Источник: Reuters

Отметим, что в чемпионате Казахстана белорусы не считаются легионерами.

Принято решение об изменении в разделе «Основные термины, их сокращенные наименования и определения» Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года определение понятия «Футболист-легионер» и изложить абзац 2 данного определения в следующей редакции:

«…К легионерам не относятся футболисты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь не менее 3 лет и имеющих вид на жительство в возрасте до 25 лет, граждане Республики Казахстан, граждане Российской Федерации, а также (для команд первой и второй лиг) студенты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучающиеся в ВУЗах Республики Беларусь на дневной форме обучения не менее 1 года», — говорится в пресс-релизе БФФ.

Исполком АБФФ принял решение по лимиту на молодых игроков, которое вступит в силу в следующем сезоне.

 "US Open"-2020. Шансы белорусов на "мэйджоре" в антураже пустых трибун и массовых недоездов
"Гомель" обыграет "Шахтер", а "Локомотив" и "Арсенал" окажутся сильнее команд из высшей лиги? Чем может удивить 1/16 финала Кубка Беларуси
Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей
Арбитр не прошел проверку на полиграфе после матча «Спартака»
СМИ: «Аталанта» подпишет с россиянином контракт на пять лет
Россиянин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов
Скелетонистка-красавица из Сибири растопит любой лед (фото)
РФС отменил красную карточку игроку «Динамо» в матче с «Зенитом»
«Краснодар» пожаловался на судейство в матче против ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь