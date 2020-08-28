Граждане Казахстана выведены из-под легионерского лимита в чемпионате Беларуси

Принято решение об изменении в разделе «Основные термины, их сокращенные наименования и определения» Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года определение понятия «Футболист-легионер» и изложить абзац 2 данного определения в следующей редакции:

«…К легионерам не относятся футболисты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь не менее 3 лет и имеющих вид на жительство в возрасте до 25 лет, граждане Республики Казахстан, граждане Российской Федерации, а также (для команд первой и второй лиг) студенты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучающиеся в ВУЗах Республики Беларусь на дневной форме обучения не менее 1 года», — говорится в пресс-релизе БФФ.