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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана «Барселоны» Лионеля Месси, с целью обсудить возможный трансфер аргентинца в стан парижан.

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Во вторник появилась информация, что Месси сообщил «Барселоне» о желании расторгнуть действующий контракт. По информации французского издания L’Equipe, Леонардо интересовался, рассматривает ли Месси вариант переехать в Париж в случае ухода из «Барселоны».

Однако Месси-старший ответил функционеру, что его сын уже сделал выбор в пользу английского «Манчестер Сити», где главным тренером работает бывший наставник «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола.

Помимо «Мансити» и «ПСЖ», на Месси также претендуют «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

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