Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Во вторник появилась информация, что Месси сообщил «Барселоне» о желании расторгнуть действующий контракт. По информации французского издания L’Equipe, Леонардо интересовался, рассматривает ли Месси вариант переехать в Париж в случае ухода из «Барселоны».

Однако Месси-старший ответил функционеру, что его сын уже сделал выбор в пользу английского «Манчестер Сити», где главным тренером работает бывший наставник «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола.