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18:33 (мск), источник: Sport24

Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус

Российский тренер Андрей Канчельскис заразился коронавирусом. Об этом сообщает Olamsport. Тест, сданный тренером, оказался положительным.

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Источник: Sport24

Ранее стало известно, что Канчельскис, работающий с «Навбахором», отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана. Вместо него в противостоянии с «Коканд-1912» командой будет руководить Нуъмон Хасанов.

Андрей Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года. Ранее 51-летний россиянин тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу» и «Солярис».

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