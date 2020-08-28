Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус
Российский тренер Андрей Канчельскис заразился коронавирусом. Об этом сообщает Olamsport. Тест, сданный тренером, оказался положительным.
Российский тренер Андрей Канчельскис заразился коронавирусом. Об этом сообщает Olamsport. Тест, сданный тренером, оказался положительным.
Ранее стало известно, что Канчельскис, работающий с «Навбахором», отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана. Вместо него в противостоянии с «Коканд-1912» командой будет руководить Нуъмон Хасанов.
Андрей Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года. Ранее 51-летний россиянин тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу» и «Солярис».