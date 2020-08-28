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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты дзержинского «Арсенала» первыми вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня проходят стартовые встречи 1/16 финала. На этой стадии представители первой и второй лиг принимают команды элитного дивизиона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первым участником 1/8 финала кубкового розыгрыша стали футболисты дзержинского «Арсенала» из первой лиги, разгромившие в дополнительное время гостей из «Смолевичей» — 4:1. В первом тайме соперники обменялись голами — на 12-й минуте Дмитрий Щегрикович вывел гостей вперед, а за три минуты до перерыва Никита Пацко сравнял счет. Во второй половине игры забитых мячей не было, зато в овертайме представители «Арсенала» еще трижды поразили ворота соперников.

Также сегодня «Орша» на своем стадионе принимает столичный «Энергетик-БГУ», а в Могилеве футболисты местного «Днепра» встретятся с гостями из «Ислочи».

Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа сыграют в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским «Гранитом». Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское «Динамо» 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги местным «Мелиоратором».

Также в эти выходные сыграют:

29 августа

«Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь), «Барановичи» — «Витебск»,

«Локомотив» (Гомель) — «Слуцк»,

«Химик» (Светлогорск) — «Рух» (Брест), «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея»;.

30 августа

«Гомель» — «Шахтер» (Солигорск), «Спутник» (Речица) — «Белшина» (Бобруйск),

«Ошмяны-БГУФК» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Еще два поединка за выход в 1/8 финала кубкового розыгрыша состоятся на следующей неделе: 1 сентября в столичном кубковом дерби «Крумкачы» примут минское «Динамо», 5 сентября «Островец» сыграет на своем поле с «Минском». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.

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