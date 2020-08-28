Месси обратился за помощью к юристам, чтобы покинуть «Барселону» бесплатно
Нападающий Лионель Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством «Барселоны», чтобы уладить детали по расторжению контракта, сообщает Ole.
Нападающий Лионель Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством «Барселоны», чтобы уладить детали по расторжению контракта, сообщает Ole.
Аргентинец хочет покинуть
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового