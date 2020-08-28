Месси обратился за помощью к юристам, чтобы покинуть «Барселону» бесплатно

Аргентинец хочет покинуть сине-гранатовых без конфликтов и судебных разбирательств. Однако позиция клуба остаётся прежней — в соглашении Месси и каталонцев прописаны отступные в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.