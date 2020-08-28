«Барселона» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных

Ранее сообщалось, что Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством сине-гранатовых чтобы уладить детали по расторжению контракта. Аргентинец хочет покинуть клуб без конфликтов и судебных разбирательств. Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.