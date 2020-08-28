«Ислочь» одержала волевую победу над «Днепром» и вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

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Сегодня в Могилеве подопечные Виталия Жуковского одержали волевую викторию над местным «Днепром» со счетом 2:1. Голевой дубль оформил гвинейский форвард «Ислочи» Момо Янсане.

Также сегодня в 1/8 финала вышли футболисты дзержинского «Арсенала», победившие «Смолевичи» со счетом 4:1 (в дополнительное время), и минский «Энергетик-БГУ», разгромивший в гостях «Оршу» с результатом 6:1.

Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа встретятся в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским «Гранитом». Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское «Динамо» 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги местным «Мелиоратором».

В эти выходные также сыграют:

29 августа.

«Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь), «Барановичи» — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Слуцк», «Химик» (Светлогорск) — «Рух» (Брест), «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея»;.

30 августа.

«Гомель» — «Шахтер» (Солигорск), «Спутник» (Речица) — «Белшина» (Бобруйск), «Ошмяны-БГУФК» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).