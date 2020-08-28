«Ислочь» одержала волевую победу над «Днепром» и вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Могилеве подопечные Виталия Жуковского одержали волевую викторию над местным «Днепром» со счетом 2:1. Голевой дубль оформил гвинейский форвард «Ислочи» Момо Янсане.
Также сегодня в 1/8 финала вышли футболисты дзержинского «Арсенала», победившие «Смолевичи» со счетом 4:1 (в дополнительное время), и минский «Энергетик-БГУ», разгромивший в гостях «Оршу» с результатом 6:1.
Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа встретятся в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским «Гранитом». Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское «Динамо» 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги местным «Мелиоратором».
В эти выходные также сыграют:
29 августа.
«Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь), «Барановичи» — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Слуцк», «Химик» (Светлогорск) — «Рух» (Брест), «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея»;.
30 августа.
«Гомель» — «Шахтер» (Солигорск), «Спутник» (Речица) — «Белшина» (Бобруйск), «Ошмяны-БГУФК» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Еще два поединка за выход в 1/8 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между «Крумкачамi» и минским «Динамо», 5 сентября «Островец» сыграет на своем поле с «Минском». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.