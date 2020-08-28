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28 августа, источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Пармы» сдал положительный тест на коронавирус

Итальянский клуб «Парма» на своем сайте сообщил, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что у заболевшего отсутствуют симптомы и он не контактировал с партнерами по команде. Игрок, чье имя не называется, переведен на самоизоляцию и остается под наблюдением местных органов здравоохранения.

Остальные футболисты «Пармы» продолжат тренироваться в обычном режиме в соответствии с запланированными предсезонными планами.

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