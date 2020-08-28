Футболист «Пармы» сдал положительный тест на коронавирус
Итальянский клуб «Парма» на своем сайте сообщил, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус.
Итальянский клуб «Парма» на своем сайте сообщил, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус.
Отмечается, что у заболевшего отсутствуют симптомы и он не контактировал с партнерами по команде. Игрок, чье имя не называется, переведен на самоизоляцию и остается под наблюдением местных органов здравоохранения.
Остальные футболисты «Пармы» продолжат тренироваться в обычном режиме в соответствии с запланированными предсезонными планами.