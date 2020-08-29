СМИ: Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси

Во вторник появилась информация, что Месси сообщил «Барселоне» о желании расторгнуть действующий контракт. По данным СМИ, Месси заявил о желании перейти в английский «Манчестер Сити». Кроме того, по данным As, спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо связывался с ближайшим окружением Месси.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».