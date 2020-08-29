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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители «Ювентуса» контактировали с отцом Лионеля Месси по поводу возможного трансфера аргентинского футболиста в туринский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

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Отмечается, что представители «Ювентуса» провели переговоры с Хорхе Месси, который недавно приобрел жилье в Милане.

Ювентус (Турин)

Ранее СМИ сообщали, что в туринском клубе хотят создать связку Месси — Криштиану Роналду.

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Во вторник появилась информация, что Месси сообщил «Барселоне» о желании расторгнуть действующий контракт. По данным СМИ, Месси заявил о желании перейти в английский «Манчестер Сити». Кроме того, по данным As, спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо связывался с ближайшим окружением Месси.

Барселона (Барселона)

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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