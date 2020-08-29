MLS объявила о возобновлении чемпионата после паузы

«После переговоров с игроками и Ассоциацией игроков MLS было принято решение о возобновлении матчей начиная с сегодняшнего вечера, когда “Монреаль Импакт” примет “Торонто”. Игроки и лига продолжат совместную работу для создания долгосрочных изменений как внутри, так и за пределами MLS», — говорится в заявлении лиги.

В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией.