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00:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

MLS объявила о возобновлении чемпионата после паузы

Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) на своем сайте объявила о возобновлении сезона после паузы из-за событий в Висконсине.

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Источник: AP 2020

«После переговоров с игроками и Ассоциацией игроков MLS было принято решение о возобновлении матчей начиная с сегодняшнего вечера, когда “Монреаль Импакт” примет “Торонто”. Игроки и лига продолжат совместную работу для создания долгосрочных изменений как внутри, так и за пределами MLS», — говорится в заявлении лиги.

В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией.

После событий в Кеноше MLS, НХЛ, НБА и MLB (Главная лига бейсбола) сделали паузу в сезоне.

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