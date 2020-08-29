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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Зе Луиша ударом через себя признан лучшим в сезоне Примейры

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», получил приз за самый красивый гол минувшего сезона португальской Примейры, сообщает пресс-служба лиги.

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Лучший гол сезона выбирали болельщики. Зе Луиш забил гол ударом через себя в падении в матче с «Пасуш де Феррейра» (2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий сборной Кабо-Верде в прошлом сезоне провёл за «Порту» 31 матч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2019/2020 «Порту» стал чемпионом Португалии, набрав в 34 матчах 82 очка.

Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе красно-белых Зе Луиш провёл четыре года, стал чемпионом (2016/2017) и обладателем Суперкубка (2017) России.

Сообщалось, что экс-форвардом «Спартака» интересуется «Сельта». «Порту» готов расстаться с игроком не менее чем за € 10 млн.

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