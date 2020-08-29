Гол Зе Луиша ударом через себя признан лучшим в сезоне Примейры
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», получил приз за самый красивый гол минувшего сезона португальской Примейры, сообщает
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», получил приз за самый красивый гол минувшего сезона португальской Примейры, сообщает
Лучший гол сезона выбирали болельщики. Зе Луиш забил гол ударом через себя в падении в матче с «Пасуш де Феррейра» (2:0).
Нападающий сборной
Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе
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