Гол Зе Луиша ударом через себя признан лучшим в сезоне Примейры

Лучший гол сезона выбирали болельщики. Зе Луиш забил гол ударом через себя в падении в матче с «Пасуш де Феррейра» (2:0).

Нападающий сборной Кабо-Верде в прошлом сезоне провёл за «Порту» 31 матч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2019/2020 «Порту» стал чемпионом Португалии, набрав в 34 матчах 82 очка.

Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе красно-белых Зе Луиш провёл четыре года, стал чемпионом (2016/2017) и обладателем Суперкубка (2017) России.