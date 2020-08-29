«Интернасионал» подписал экс-форварда ЦСКА
Бразильский «Интернасионал» подписал нападающего «Аль-Ахли» Абеля Эрнандеса, сообщает официальный сайт команды.
Бразильский «Интернасионал» подписал нападающего «Аль-Ахли» Абеля Эрнандеса, сообщает официальный сайт команды.
Клуб из Бразилии и уругвайский футболист, которому 29 лет, заключили соглашении до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 форвард сыграл 17 матчей за «Аль-Ахли» и стал автором семи голов.
В московском ЦСКА Эрнандес выступал с 2018 по 2019 год, он провел 15 матчей, в которых забил три мяча.