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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Интернасионал» подписал экс-форварда ЦСКА

Бразильский «Интернасионал» подписал нападающего «Аль-Ахли» Абеля Эрнандеса, сообщает официальный сайт команды.

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Клуб из Бразилии и уругвайский футболист, которому 29 лет, заключили соглашении до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 форвард сыграл 17 матчей за «Аль-Ахли» и стал автором семи голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В московском ЦСКА Эрнандес выступал с 2018 по 2019 год, он провел 15 матчей, в которых забил три мяча.

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