«Ордабасы» усилился финалистом Кубка Казахстана по футболу

В новой команде он будет играть под номером 72.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

33-летний Шабаев — воспитанник алматинской футбольной школы «Цесна». В казахстанском чемпионате также играл за «Восток», «Тараз», «Акжайык», «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» и «Атырау», который в прошлом сезоне добрался до финала Кубка страны, где в дополнительное время уступил «Кайсару» — 1:2.