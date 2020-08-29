«Ордабасы» усилился финалистом Кубка Казахстана по футболу
Казахстанский защитник Андрей Шабаев был дозаявлен за «Ордабасы», сообщает
Казахстанский защитник Андрей Шабаев был дозаявлен за «Ордабасы», сообщает
В новой команде он будет играть под номером 72.
33-летний Шабаев — воспитанник алматинской футбольной школы «Цесна». В казахстанском чемпионате также играл за «Восток», «Тараз», «Акжайык», «Жетысу», «Кызыл-Жар СК» и «Атырау», который в прошлом сезоне добрался до финала Кубка страны, где в дополнительное время уступил «Кайсару» — 1:2.
Отметим, что «Ордабасы» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков в шести играх. Ближайший матч в чемпионате подопечные Кахабера Цхададзе проведут против «Кайрата» 30 августа. Начало — в 16:00 по времени