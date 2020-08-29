«Кайрат» дозаявил в состав футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов

За алматинский клуб он будет играть под номером 33.

Ранее 29-летний Поляков подписал контракт с «желто-черными» на полтора года.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Последним клубом Полякова был «Урал», в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска.

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.

За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году.

Ближайший матч в чемпионате «Кайрат» проведет с «Ордабасы» 30 августа. Игра начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.