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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» дозаявил в состав футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов

«Кайрат» дозаявил в состав белорусского защитника Дениса Полякова согласно правилам о переходах свободных агентов, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

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За алматинский клуб он будет играть под номером 33.

Ранее 29-летний Поляков подписал контракт с «желто-черными» на полтора года.

Кайрат (Алма-Ата)

Последним клубом Полякова был «Урал», в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска.

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.

За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году.

Ближайший матч в чемпионате «Кайрат» проведет с «Ордабасы» 30 августа. Игра начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.

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