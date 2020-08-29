«Кайрат» дозаявил в состав футболиста с опытом игры в Лиге чемпионов
«Кайрат» дозаявил в состав белорусского защитника Дениса Полякова согласно правилам о переходах свободных агентов, сообщает
«Кайрат» дозаявил в состав белорусского защитника Дениса Полякова согласно правилам о переходах свободных агентов, сообщает
За алматинский клуб он будет играть под номером 33.
Ранее 29-летний Поляков подписал контракт с «желто-черными» на полтора года.
Последним клубом Полякова был «Урал», в котором он за два сезона в российской
За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов.
За сборную Беларуси дебютировал в 2010 году.
Ближайший матч в чемпионате «Кайрат» проведет с «Ордабасы» 30 августа. Игра начнется в 16:00 по времени
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.