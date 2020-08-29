Футболисты «Минска» примут «Неман» в перенесенном матче чемпионата Беларуси
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоится один из перенесенных
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоится один из перенесенных
Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» в отложенном поединке 9-го тура примут гродненский «Неман» (начало в 14.30). На прошлой неделе минчане добились ничьей в гостях у одного из фаворитов жодинского «Торпедо-БелАЗа» (1:1), а «Неман» уступил на своем поле борисовскому БАТЭ (0:2).
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ — 43 (22), «Неман» — 38 (21), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (22), «Минск» — 19 (19), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.
Также сегодня состоятся матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси: «Гранит» (Микашевичи) — БАТЭ, «Волна» (Пинск) — «Славия», «Барановичи» — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Слуцк», «Химик» (Светлогорск) — «Рух», «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея». 28 августа первыми участниками 1/8 финала стали футболисты дзержинского «Арсенала», «Ислочи» и столичного «Энергетика-БГУ».