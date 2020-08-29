Футболисты «Минска» примут «Неман» в перенесенном матче чемпионата Беларуси

Футболисты «Минска» на поле столичного стадиона «Трактор» в отложенном поединке 9-го тура примут гродненский «Неман» (начало в 14.30). На прошлой неделе минчане добились ничьей в гостях у одного из фаворитов жодинского «Торпедо-БелАЗа» (1:1), а «Неман» уступил на своем поле борисовскому БАТЭ (0:2).