«Тобол» запретил лидерам участника еврокубков сыграть в седьмом туре КПЛ
Защитник Александр Марочкин и вингер Максим Федин не помогут «Кайсару» в матче седьмого тура КПЛ с «Тоболом», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Защитник Александр Марочкин и вингер Максим Федин не помогут «Кайсару» в матче седьмого тура КПЛ с «Тоболом», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Дело в том, что оба игрока находятся в кызылординском клубе в аренде, а права на них принадлежат как раз костанайцам. И по условиям арендного договора «волки» не могут использовать их в матче против «Тобола».
Также игру пропустит полузащитник «Кайсара» Кларенс Битанг. Но его причины гораздо прозаичнее — дисквалификация.
Матч «Кайсар» — «Тобол» состоится сегодня, 29 августа. Начало в 18:00 по времени
Команды соседствуют в таблице, набрав по десять очков. Только костанайцы по дополнительным показателям занимают третье место, а кызылординцы — четвертое.
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы.
Напомним, что осенью «Кайсару» предстоит сыграть в Лиге Европы со второго отборочного раунда.