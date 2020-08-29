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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» запретил лидерам участника еврокубков сыграть в седьмом туре КПЛ

Защитник Александр Марочкин и вингер Максим Федин не помогут «Кайсару» в матче седьмого тура КПЛ с «Тоболом», сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

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Дело в том, что оба игрока находятся в кызылординском клубе в аренде, а права на них принадлежат как раз костанайцам. И по условиям арендного договора «волки» не могут использовать их в матче против «Тобола».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также игру пропустит полузащитник «Кайсара» Кларенс Битанг. Но его причины гораздо прозаичнее — дисквалификация.

Матч «Кайсар» — «Тобол» состоится сегодня, 29 августа. Начало в 18:00 по времени Нур-Султана.

Казахстанская Премьер-Лига

Команды соседствуют в таблице, набрав по десять очков. Только костанайцы по дополнительным показателям занимают третье место, а кызылординцы — четвертое.

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы.

Напомним, что осенью «Кайсару» предстоит сыграть в Лиге Европы со второго отборочного раунда.

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