Гвардиола приехал в Барселону, чтобы встретиться с Месси
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне.
Специалист договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает Marca.
«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока.
«Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть
Месси выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. В этот период команда трижды выиграла чемпионат Испании и два раза стала обладателем титула Лиги чемпионов.