Гвардиола приехал в Барселону, чтобы встретиться с Месси

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Специалист договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает Marca.

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«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока.

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«Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

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