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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола приехал в Барселону, чтобы встретиться с Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне.

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фотографий
19
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19
фотографий

Специалист договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить будущее футболиста, сообщает Marca.

Манчестер Сити (Манчестер)

«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока.

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«Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

Барселона (Барселона)

Месси выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. В этот период команда трижды выиграла чемпионат Испании и два раза стала обладателем титула Лиги чемпионов.

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