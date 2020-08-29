СМИ: Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси

Парижане уверены в успехе операции по трансферу Месси. В клубе полагают, что им удастся убедить аргентинца и договориться с испанским клубом. В контракте 33-летнего футболиста с «Барселоной» указана сумма отступных в размере €700 млн.
В ПСЖ полагают, что приобретение Месси позволит сохранить в команде бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе и создать мощное атакующее трио. Утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо напрямую свяжется с окружением Месси, чтобы узнать о ситуации и подтвердить полную заинтересованность клуба в игроке. В ПСЖ уверены, что «Манчестер Сити» не сможет конкурировать с ними в борьбе за Месси.
После поражения в ¼ финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании уйти из клуба.
Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.