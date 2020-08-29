Билек заблокировал трансферы двух футболистов «Астаны»

Источник: РИА "Новости"

Дебютант КПЛ планировал наигрывать футболистов молодежной сборной Казахстана, однако «Астана» прервала аренду Сагнаева и Каримова. Оба в текущем сезоне сыграли за «Каспий» по два матча, а затем были вынуждены вернуться в столичный клуб.

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До закрытия летнего трансферного окна клуб из Актау пытался вернуть игроков, но экс-тренер «Астаны» Михал Билек не отпустил их во второй раз, хотя спортивный директор поддерживал вариант с арендой.

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В «Астане» молодым футболистам не нашлось места. Каримов лишь раз вышел на замену в матче против «Тобола», в то время как Сагнаев на поле не появлялся.