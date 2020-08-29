Билек заблокировал трансферы двух футболистов «Астаны»
Футболисты «Астаны» Рамазан Каримов и Султан Сагнаев могли продолжить сезон-2020 в составе «Каспия», сообщает
Футболисты «Астаны» Рамазан Каримов и Султан Сагнаев могли продолжить сезон-2020 в составе «Каспия», сообщает
Дебютант КПЛ планировал наигрывать футболистов молодежной сборной Казахстана, однако «Астана» прервала аренду Сагнаева и Каримова. Оба в текущем сезоне сыграли за «Каспий» по два матча, а затем были вынуждены вернуться в столичный клуб.
До закрытия летнего трансферного окна клуб из Актау пытался вернуть игроков, но
В «Астане» молодым футболистам не нашлось места. Каримов лишь раз вышел на замену в матче против «Тобола», в то время как Сагнаев на поле не появлялся.
26 августа «Астана» расторгла контракт с Билеком. Это произошло после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола». При этом чешский специалист продолжает возглавлять сборную Казахстана.