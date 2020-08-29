«Минск» обыграл «Неман» в перенесенном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Игра на поле столичного стадиона «Трактор» началась с атак гостей, и на 24-й минуте Валерий Жуковский вывел «Неман» вперед. Однако это не смутило минчан, и они еще до перерыва трижды поразили ворота Сергея Курганского — через пять минут Александр Васильев реализовал пенальти, а потом голевой дубль оформил Антон Шрамченко.