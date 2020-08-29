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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» обыграл «Неман» в перенесенном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали волевую победу над гродненским «Неманом» со счетом 4:3 в перенесенном матче девятого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра на поле столичного стадиона «Трактор» началась с атак гостей, и на 24-й минуте Валерий Жуковский вывел «Неман» вперед. Однако это не смутило минчан, и они еще до перерыва трижды поразили ворота Сергея Курганского — через пять минут Александр Васильев реализовал пенальти, а потом голевой дубль оформил Антон Шрамченко.

Во второй половине встречи Олег Евдокимов увеличил преимущество хозяев, после чего Павел Забелин и Зоран Марушич сократили разрыв до минимума, но спасти игру «Неману» не удалось.

Белорусская Высшая Лига

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ — 43 (22), «Неман» — 38 (22), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Минск» — 22 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (22), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

Также сегодня проходят шесть матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси: «Гранит» (Микашевичи) — БАТЭ, «Волна» (Пинск) — «Славия», «Барановичи» — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Слуцк», «Химик» (Светлогорск) — «Рух», «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея». 28 августа первыми участниками 1/8 финала стали футболисты дзержинского «Арсенала», «Ислочи» и столичного «Энергетика-БГУ».

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