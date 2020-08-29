«Арсенал» сильнее «Ливерпуля»? Артета выиграл еще один трофей
«Канониры» лучше красных выполнили серию пенальти (5:4) и вслед за Кубком Англии завоевали Суперкубок страны.
«Канониры» лучше красных выполнили серию пенальти (5:4) и вслед за Кубком Англии завоевали Суперкубок страны.
Англия. Суперкубок
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4.
Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Минамино, 73 (1:1).
Серия пенальти: Салах — 0:1. Нелсон — 1:1. Фабинью — 1:2.
«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Бельерин, Тирни (Колашинац, 83), Холдинг, Джака,
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Минамино, 59), Милнер (Кейта, 60), Вайналдум (Брюстер, 90+2), Фабинью, Роберту Фирмину (Джонс, 83), Салах, Мане.
Предупреждение: Милнер, 57.
Судья: Марринер.
29 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».
«Арсенал» и «Ливерпуль» — команды моего детства. За «канониров» болели все ребята во дворе, гоняя в футбол в майках с фамилией Анри. За красных — я сама. Тем обиднее было наблюдать упадок обоих клубов, из победителей превратившихся в мемы. «Арсенал» носил почетное звание «вечно четвертого», а «Ливерпуль» — «Лузерпуля».
Первыми опомнились красные, пригласив Юргена Клоппа на пост главного тренера. Несколько лет терпения и ехидных насмешек конкурентов над привычным отсутствием трофеев — и вот они, победы в Лиге чемпионов и
«Арсенал» провел неудачный эксперимент с Унаи Эмери, а затем и вовсе принял рискованное решение назначить Микеля Артету —
23 гола — столько забили друг другу «Арсенал» и «Ливерпуль» в последних четырех встречах. Включая сумасшедший счет 5:5 в 1/8 финала минувшего розыгрыша Кубка лиги, когда обе команды выставили полурезервные составы.
Наверное, хотелось бы видеть подобное и в матче за суперкубок Англии, но тренеры решили иначе. Слабым местом в составе «Арсенала» выглядел Давид Луиз — любитель «привезти» пенальти. В АПЛ-2019/20
Последнее могло повлиять на результат.
Габонец забил свой пятый мяч на стадионе «Уэмбли» — столько же у
Впрочем, обвинять Неко не стоит. Тем более, что его заменили на 59-й минуте — закрывать проблемную зону отправился центральный защитник Джо Гомез (на его позицию из опорной переместился Фабинью).
«Ливерпуль» слишком долго вкатывался в игру — в первом тайме красным не хватало скорости, в то время как «канониры» пользовались этой опцией во время контратак. Была и другая показательная статистика: защитник «Арсенала» Эктор Бельерин сделал больше успешных обводок (4), чем вся команда Клоппа (3).
Креатива «Ливерпулю» не хватало, но тренерские перестановки во втором тайме его добавили. Гомез активно выдвигался вперед: асимметрии на флангах больше не было. А плотную оборону «канониров» в штрафной вскрыла техника Такуми Минамино — японец забил свой первый гол за красных.
Матч за суперкубок Англии временами напоминал товарищескую игру: и по атмосфере (пустые трибуны, хорошо слышимые подсказки тренеров), и по отношению команд (берегли силы, экспериментировали). Поэтому логично, что его исход определила серия пенальти: молодой Риан Брустер из «Ливерпуля» оказался единственным, кто не попал в ворота.
Наталья Юрина