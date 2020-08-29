«Арсенал» сильнее «Ливерпуля»? Артета выиграл еще один трофей

Источник: AFP 2020

Англия. Суперкубок

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4.

Голы: Обамеянг, 12 (1:0). Минамино, 73 (1:1).

Серия пенальти: Салах — 0:1. Нелсон — 1:1. Фабинью — 1:2. Мэйтланд-Найлс — 2:2. Брюстер — 2:2 (перекладина). Седрик Суариш — 3:2. Минамино — 3:3. Давид Луиз — 4:3. Джонс — 4:4. Обамеянг — 5:4.

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Бельерин, Тирни (Колашинац, 83), Холдинг, Джака, Эль-Нени, Мэйтланд-Найлс, Обамеянг, Нкетиа (Уиллок, 82), Сака (Нелсон, 82. Седрик Суариш, 58).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Минамино, 59), Милнер (Кейта, 60), Вайналдум (Брюстер, 90+2), Фабинью, Роберту Фирмину (Джонс, 83), Салах, Мане.

Предупреждение: Милнер, 57.

Судья: Марринер.

29 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Вечно четвертый и Лузерпуль

«Арсенал» и «Ливерпуль» — команды моего детства. За «канониров» болели все ребята во дворе, гоняя в футбол в майках с фамилией Анри. За красных — я сама. Тем обиднее было наблюдать упадок обоих клубов, из победителей превратившихся в мемы. «Арсенал» носил почетное звание «вечно четвертого», а «Ливерпуль» — «Лузерпуля».

Первыми опомнились красные, пригласив Юргена Клоппа на пост главного тренера. Несколько лет терпения и ехидных насмешек конкурентов над привычным отсутствием трофеев — и вот они, победы в Лиге чемпионов и премьер-лиге.

«Арсенал» провел неудачный эксперимент с Унаи Эмери, а затем и вовсе принял рискованное решение назначить Микеля Артету — экс-полузащитника и капитана «канониров», а также ассистента Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити». Пусть чемпионат получился провальным (8-е место — все же не привычное 4-е), зато команда выиграла Кубок Англии и напрямую попала в Лигу Европы.

Составы

23 гола — столько забили друг другу «Арсенал» и «Ливерпуль» в последних четырех встречах. Включая сумасшедший счет 5:5 в 1/8 финала минувшего розыгрыша Кубка лиги, когда обе команды выставили полурезервные составы.

Наверное, хотелось бы видеть подобное и в матче за суперкубок Англии, но тренеры решили иначе. Слабым местом в составе «Арсенала» выглядел Давид Луиз — любитель «привезти» пенальти. В АПЛ-2019/20 из-за фолов бразильца в ворота «канониров» были назначены рекордные пять одиннадцатиметровых. У «Ливерпуля» же произошла вынужденная перестановка на правом фланге обороны: вместо травмированного Трента Александр-Арнолда играл Неко Уильямс.

Правый фланг «Ливерпуля»

Последнее могло повлиять на результат.

Во-первых, именно из-под валлийца был забит гол. Перед матчем казалось, что опытный Джеймс Милнер займет место справа в полузащите, чтобы страховать Уильямса, однако на этой позиции оказался более атакующий Джорджиньо Вайналдум. В итоге Неко оказался прямым оппонентом Пьер-Эмерика Обамеянга, а в голевом эпизоде — неуклюже попятился и дал тому пробить.

Габонец забил свой пятый мяч на стадионе «Уэмбли» — столько же у экс-игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса (клубный рекорд).

Источник: AFP 2020

Во-вторых, из-за отсутствия Александр-Арнолда просела позиционная атака «Ливерпуля» на флангах. Если левый край работал через забегания и комбинации с участием Эндрю Робертсона, Садио Мане и Милнера, то правый — не слишком. И это при компактной обороне «Арсенала», а также с учетом привычной атакующей тактики «Ливерпуля» — кроссов и прострелов в штрафную с флангов! 13 ассистов — столько отдал Трент в минувшем розыгрыше АПЛ. Уильямс младше Александра-Арнолда всего на три года — пора прибавлять!

Впрочем, обвинять Неко не стоит. Тем более, что его заменили на 59-й минуте — закрывать проблемную зону отправился центральный защитник Джо Гомез (на его позицию из опорной переместился Фабинью).

Товарищеский матч

«Ливерпуль» слишком долго вкатывался в игру — в первом тайме красным не хватало скорости, в то время как «канониры» пользовались этой опцией во время контратак. Была и другая показательная статистика: защитник «Арсенала» Эктор Бельерин сделал больше успешных обводок (4), чем вся команда Клоппа (3).

Креатива «Ливерпулю» не хватало, но тренерские перестановки во втором тайме его добавили. Гомез активно выдвигался вперед: асимметрии на флангах больше не было. А плотную оборону «канониров» в штрафной вскрыла техника Такуми Минамино — японец забил свой первый гол за красных.

Источник: AFP 2020

Матч за суперкубок Англии временами напоминал товарищескую игру: и по атмосфере (пустые трибуны, хорошо слышимые подсказки тренеров), и по отношению команд (берегли силы, экспериментировали). Поэтому логично, что его исход определила серия пенальти: молодой Риан Брустер из «Ливерпуля» оказался единственным, кто не попал в ворота.