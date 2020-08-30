«Милан» анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.