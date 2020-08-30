Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Крылья Советов
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем

«Милан» в социальных сетях анонсировал подписание нового соглашения с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Наверх
Источник: AP 2020

«Златан вернулся», — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

Шведский форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».

«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер
СМИ: «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити»
«Зенит» встретится с «Локомотивом» и другие матчи дня в РПЛ
Леброн Джеймс установил рекорд и переписал историю НБА
Откуда у СКА проблемы с составом, и уволят ли Брагина
Британский супертяж нокаутировал соперника после трех нокдаунов
Первый гол русского финна в плей-офф НХЛ — победный (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь