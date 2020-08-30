Далера Кузяева предложили «Галатасараю»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, главный тренер команды Фатих Терим пока не одобрил сделку. Сообщается, что стороны сядут за стол переговоров в том случае, если футболист примет условия турецкого клуба.

«Галатасарай» рассматривает возможность приобретения норвежского хавбека Маркуса Хенриксена. Его зарплата меньше, чем у Кузяева. Однако возможности россиянина оцениваются выше. Решение по футболистам полностью зависит от наставника команды.

Сообщалось, что Далер может перейти в испанские «Алавес» или «Валенсию», либо в турецкий «Бешикташ».