Далера Кузяева предложили «Галатасараю»
Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который в данный момент является свободным агентом, был предложен турецкому «Галатасараю», сообщает Haberler.com.
Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который в данный момент является свободным агентом, был предложен турецкому «Галатасараю», сообщает Haberler.com.
По информации источника, главный тренер команды Фатих Терим пока не одобрил сделку. Сообщается, что стороны сядут за стол переговоров в том случае, если футболист примет условия турецкого клуба.
«Галатасарай» рассматривает возможность приобретения норвежского хавбека Маркуса Хенриксена. Его зарплата меньше, чем у Кузяева. Однако возможности россиянина оцениваются выше. Решение по футболистам полностью зависит от наставника команды.
Сообщалось, что Далер может перейти в испанские «Алавес» или «Валенсию», либо в турецкий «Бешикташ».
В прошедшем сезоне РПЛ Кузяев в 20 матчах отдал две результативные передачи. В 4 матчах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.