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13:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Видаль согласовал условия контракта с «Интером»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

Представители «нерадзурри» согласовали контракт с чилийским хавбеком каталонского клуба.

Отметим, что в «Барселоне» 33-летний игрок выступает с 2018 года. Его текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

За два сезона в футболке сине-гранатовых он провел 96 матчей, отличившись 11 голами и 10 ассистами.

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