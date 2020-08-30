Видаль согласовал условия контракта с «Интером»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Представители «нерадзурри» согласовали контракт с чилийским хавбеком каталонского клуба.
Отметим, что в «Барселоне» 33-летний игрок выступает с 2018 года. Его текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.
За два сезона в футболке