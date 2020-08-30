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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации источника, в назначенное время аргентинец не появился в медучреждении. Отмечается, что на тестирование прибыли Артуро Видаль и Луис Суарес, которые, по информации СМИ, покинут клуб в ближайшем будущем.

Сообщалось, что Месси уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Сегодня, 30 августа, футболисты «Барселоны» проходят медицинский осмотр перед возобновлением тренировок.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

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