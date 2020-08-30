«Лацио» предлагает Иммобиле контракт на 6 лет
Нападающий Чиро Иммобиле находится на грани подписания нового долгосрочного контракта с «Лацио», сообщает Sport Italia.
Нападающий Чиро Иммобиле находится на грани подписания нового долгосрочного контракта с «Лацио», сообщает Sport Italia.
Есть высокая вероятность, что форвард продлит контракт с римским клубом до 2026 года. Контракт завершится, когда футболисту будет 36 лет.
Зарплата Иммобиле составит около 3,5 — 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу».