Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити» из-за карантина
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки английской команды, сообщает Sky Sports.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки английской команды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, на данный момент специалист находится в Барселоне. Ранее сообщалось, что Гвардиола прибыл в столицу Каталонии, чтобы провести встречу с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и обсудить его будущее.
Сообщается, что после возвращения в Великобританию Гвардиола будет вынужден отправиться на двухнедельный карантин. В июле правительство Великобритании изменило правила для людей, прибывающих в Англию из Испании.
В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдёт 21 сентября.