Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити» из-за карантина

По информации источника, на данный момент специалист находится в Барселоне. Ранее сообщалось, что Гвардиола прибыл в столицу Каталонии, чтобы провести встречу с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и обсудить его будущее.



Сообщается, что после возвращения в Великобританию Гвардиола будет вынужден отправиться на двухнедельный карантин. В июле правительство Великобритании изменило правила для людей, прибывающих в Англию из Испании.



В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдёт 21 сентября.