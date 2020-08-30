«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Вулверхэмптона»
Лондонский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптона».
Лондонский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптона».
Контракт с 28-летним футболистом сборной Ирландии рассчитан до конца сезона-2023/24.
Доэрти выступал за «Вулверхэмптон» с 2010 года и провел за клуб более 300 матчей. в которых забил 28 голов.
В марте 2018 года защитник дебютировал в составе сборной Ирландии и сыграл с тех пор за национальную команду 9 матчей.