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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселоне» придется выплатить 28 миллионов евро, чтобы расторгнуть контракт с Суаресом

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на нападающего Луиса Суареса, о чем сообщил уругвайцу в телефонном разговоре.

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Источник: Спорт-Экспресс

Беседа продлилась не более минуты, сообщает Goal.

Теперь у каталонцев есть два варианта: либо оставить футболиста в команде и еще год платить ему зарплату, либо же сразу выплатить компенсацию в 14 миллионов евро и расторгнуть договор досрочно. При этом каталонцам придется заплатить еще около 14 миллионов евро налогов.

Сам футболист готов к любому развитию событий. Также уругваец заверил, что не будет вести переговоры с другими клубами, пока не достигнет договоренности с «Барселоной».

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