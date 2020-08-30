«Барселоне» придется выплатить 28 миллионов евро, чтобы расторгнуть контракт с Суаресом

Теперь у каталонцев есть два варианта: либо оставить футболиста в команде и еще год платить ему зарплату, либо же сразу выплатить компенсацию в 14 миллионов евро и расторгнуть договор досрочно. При этом каталонцам придется заплатить еще около 14 миллионов евро налогов.