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14:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левандовски назван игроком года в Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выиграл титул игрока года в Германии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Опрос проводился изданием Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Роберт забил 49 голов в 38 матчах бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне. Поляк назвал себя «достойным «Золотого мяча», но журнал France Football в этом году отменил церемонию вручения трофея.

Левандовски более, чем в пять раз превзошел ближайшего преследователя — своего товарища по «Баварии» Томаса Мюллера (276 баллов против 54). Защитник мюнхенцев Джошуа Киммих стал третьим с 49 очками.

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