Левандовски назван игроком года в Германии
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выиграл титул игрока года в Германии.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выиграл титул игрока года в Германии.
Опрос проводился изданием Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.
Роберт забил 49 голов в 38 матчах бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне. Поляк назвал себя «достойным «Золотого мяча», но журнал France Football в этом году отменил церемонию вручения трофея.
Левандовски более, чем в пять раз превзошел ближайшего преследователя — своего товарища по «Баварии» Томаса Мюллера (276 баллов против 54). Защитник мюнхенцев Джошуа Киммих стал третьим с 49 очками.