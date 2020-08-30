Левандовски назван игроком года в Германии

Роберт забил 49 голов в 38 матчах бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне. Поляк назвал себя «достойным «Золотого мяча», но журнал France Football в этом году отменил церемонию вручения трофея.

Левандовски более, чем в пять раз превзошел ближайшего преследователя — своего товарища по «Баварии» Томаса Мюллера (276 баллов против 54). Защитник мюнхенцев Джошуа Киммих стал третьим с 49 очками.