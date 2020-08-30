«Астана» потеряла своего лучшего бомбардира в КПЛ-2020

Источник: Reuters

Футболист сборной Исландии получил повреждение икроножных мышц. Сроки его восстановления не уточняются. С тремя голами Сигурьонссон лидирует в списке лучших бомбардиров «Астаны» в КПЛ-2020, также на его счету два ассиста.

Ранее травмы в «Астане» получили три защитника: казахстанец Юрий Логвиненко, черногорец Жарко Томашевич и серб Антонио Рукавина.