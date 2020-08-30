«Астана» потеряла своего лучшего бомбардира в КПЛ-2020
Полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон получил травму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон получил травму, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.
Футболист сборной Исландии получил повреждение икроножных мышц. Сроки его восстановления не уточняются. С тремя голами Сигурьонссон лидирует в списке лучших бомбардиров «Астаны» в КПЛ-2020, также на его счету два ассиста.
Ранее травмы в «Астане» получили три защитника: казахстанец Юрий Логвиненко, черногорец Жарко Томашевич и серб Антонио Рукавина.
Никого из этой четвертки нет в заявке на матч с «Таразом», который начнется в 18:00 по времени