Дубль Вагнера Лава помог «Кайрату» победить «Ордабасы» и увеличить отрыв от «Астаны»
Алматинский «Кайрат» победил «Ордабасы» в номинально гостевом матче седьмого тура казахстанской
Алматинский «Кайрат» победил «Ордабасы» в номинально гостевом матче седьмого тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 30 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:1.
Все голы в матче были забиты в первом тайме. У «Кайрата» дубль за пять минут оформил Вагнер Лав:
Второй тайм команды провели всухую. При этом на 53-й минуте «Кайрат» был вынужден заменить вратаря — травму получил 20-летний Данил Устименко, вместо которого вышел Стас Покатилов.
Интересно, что с 66-й по 79-й минуту на поле были одновременно два родных брата: младший — Эльхан Астанов, который вышел в стартовом составе «Ордабасы», и Султанбек Астанов, заменивший кыргызстанца Гулжигита Алыкулова.
C 18 очками после семи матчей «Кайрат» идет первым. Второе место занимает «Кайсар», набравший 13 баллов в шести играх. По 10 очков у «Астаны», «Тобола», «Ордабасы» и «Шахтера», но столичный клуб пока провел пять матчей, костанайский и карагандинский — шесть, а шымкентский — семь.
Ранее в других матчах тура «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1. В 18:00 началась игра «Астана» — «Тараз», а в 21:00 стартует встреча «Кызыл-Жар СК» — «Каспий» — посмотреть их можно здесь.
Седьмой тур завершится сегодня. Затем КПЛ уйдет на перерыв, связанный с матчами сборных в Лиге наций.