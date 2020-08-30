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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ла лига поддержала «Барселону». Отступные за Месси — 700 миллионов евро

Испанская ла лига выступила с официальным заявлением относительно ситуации, которая сложилась в «Барселоне».

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Источник: AP 2020

Лига полагает, что нападающий Лионель Месси не может расторгнуть контракт с клубом. Сумма отступных за футболиста — 700 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до 30 июня 2021 года.

По данным Cadena SER, он был подписан в 2017-м по схеме «3+1», поэтому, согласно соответствующему пункту, в настоящее время Месси вправе расторгнуть договор.

Источник отмечает, что если нападающий покинет клуб до начала действия опции продления контракта, то он должен будет заплатить 700 млн евро. Если же Месси разорвет соглашение во время действия опции, то ему не нужно будет платить эту сумму.

Таким образом, определяющим фактором в вероятном юридическом споре между игроком и клубом может стать дата окончания сезона-2019/20.

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