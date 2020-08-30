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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны претенденты на пост главного тренера «Астаны»

На пост главного тренера «Астаны» рассматриваются болгарские и казахстанские специалисты. Об этом в эфире телеканал Qazsport сообщил комментатор Ербол Каиров.

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Источник: Reuters

По его данным, пост могут занять болгарины Николай Костов и Стойчо Младенов, а также экс-капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. Нового главного тренера «Астана» объявит в ближайшее время.

57-летний Костов с июля 2018 по ноябрь 2019 года возглавлял «Шахтер», а Карпович и Младенов прямо сейчас работают в клубах КПЛ: 39-летний казахстанец возглавляет «Окжетпес», а 63-летний болгарин — «Кайсар», с которым в прошлом году выиграл Кубок.

Интересно, что Карпович в качестве футболиста играл за «Астану» в 2009 и 2011 годах. В столичном клубе он был капитаном и выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок.

Пост главного тренера «Астаны» стал вакантен 26 августа, когда клуб объявил об уходе чеха Михала Билека, который параллельно возглавляет сборную Казахстана. В матче с «Таразом» командой руководит исполнительный директор клуба — англичанин Пол Эшуорт.

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