Стали известны претенденты на пост главного тренера «Астаны»

Источник: Reuters

По его данным, пост могут занять болгарины Николай Костов и Стойчо Младенов, а также экс-капитан сборной Казахстана Андрей Карпович. Нового главного тренера «Астана» объявит в ближайшее время.

57-летний Костов с июля 2018 по ноябрь 2019 года возглавлял «Шахтер», а Карпович и Младенов прямо сейчас работают в клубах КПЛ: 39-летний казахстанец возглавляет «Окжетпес», а 63-летний болгарин — «Кайсар», с которым в прошлом году выиграл Кубок.

Интересно, что Карпович в качестве футболиста играл за «Астану» в 2009 и 2011 годах. В столичном клубе он был капитаном и выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок.