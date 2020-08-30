«Астана» пропустила от экс-игрока «Ливерпуля» и упустила победу в первом матче после отставки Билека
Футболисты «Астаны» упустили победу над «Таразом» в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской
Футболисты «Астаны» упустили победу над «Таразом» в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте «Тараз» ответил голом форварда сборной
Для «Астаны» прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека, который 26 августа покинул пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба — англичанин Пол Эшуорт.
C 11 очками после шести матчей «Астана» идет третьей, отставая на семь баллов от «Кайрата», который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет «Тараз».
Ранее в других матчах тура «Кайрат», благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл «Ордабасы» — 3:1, «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1. Закроют тур «Кызыл-Жар» и «Каспий» — посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь.
Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций — сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го — в Алматы сыграет с Беларусью.