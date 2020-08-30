«Астана» пропустила от экс-игрока «Ливерпуля» и упустила победу в первом матче после отставки Билека

Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте «Тараз» ответил голом форварда сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы, который известен тем, что был в заявке «Ливерпуля» на английскую премьер-лигу в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Для «Астаны» прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека, который 26 августа покинул пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба — англичанин Пол Эшуорт.

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C 11 очками после шести матчей «Астана» идет третьей, отставая на семь баллов от «Кайрата», который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет «Тараз».



Ранее в других матчах тура «Кайрат», благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл «Ордабасы» — 3:1, «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1. Закроют тур «Кызыл-Жар» и «Каспий» — посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь.