Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Бр
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Торпедо М
02
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Текстильщик
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Монако
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Ним
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Лорьян
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Волгарь
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Зенит
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
03
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Все события
Фоторепортажи
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
17:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» пропустила от экс-игрока «Ливерпуля» и упустила победу в первом матче после отставки Билека

Футболисты «Астаны» упустили победу над «Таразом» в номинально домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 30 августа, в академии имени Тимура Сегизабаева и завершилась со счетом 1:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На четвертой минуте армянский полузащитник Тигран Барсегян вывел «Астану» вперед, но удержать победу чемпион Казахстана не смог. На 48-й минуте «Тараз» ответил голом форварда сборной Гвинеи-Бисау Тони Силвы, который известен тем, что был в заявке «Ливерпуля» на английскую премьер-лигу в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Астана (Нур-Султан)

Для «Астаны» прошедший матч стал первым после отставки чеха Михала Билека, который 26 августа покинул пост главного тренера. Вместо него командой пока руководит исполнительный директор клуба — англичанин Пол Эшуорт.

Казахстанская Премьер-Лига

C 11 очками после шести матчей «Астана» идет третьей, отставая на семь баллов от «Кайрата», который провел на игру больше. На восьмом месте с шестью очками идет «Тараз».

Ранее в других матчах тура «Кайрат», благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл «Ордабасы» — 3:1, «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1. Закроют тур «Кызыл-Жар» и «Каспий» — посмотреть матч, который начнется в 21:00, можно здесь.

Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций — сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го — в Алматы сыграет с Беларусью.

Читайте также
"Астана" пропустила от экс-игрока "Ливерпуля" и упустила победу в первом матче после отставки Билека
«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер
СМИ: «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити»
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Леброн Джеймс установил рекорд и переписал историю НБА
Откуда у СКА проблемы с составом, и уволят ли Брагина
Британский супертяж нокаутировал соперника после трех нокдаунов
Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь