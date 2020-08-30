«Спутник» и «Торпедо-БелАЗ» вышли в 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

В первой из них футболисты речицкого «Спутника», выступающие в первой лиге национального чемпионата, на своем поле одолели в дополнительное время представителя элитного дивизиона бобруйскую «Белшину» — 3:2. Все три гола у победителей забил Валерий Поторча.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило в гостях «Ошмяны-БГУФК» со счетом 5:0.

Позже брестское «Динамо» сыграет в гостях «Мелиоратора» (Житковичи), а «Гомель» примет на своей арене солигорский «Шахтер».

Ранее в 1/8 финала вышли «Городея», брестский «Рух», борисовский БАТЭ, мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», дзержинский «Арсенал» и минский «Энергетик-БГУ».