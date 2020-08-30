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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

«Спутник» и «Торпедо-БелАЗ» вышли в 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят очередные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них футболисты речицкого «Спутника», выступающие в первой лиге национального чемпионата, на своем поле одолели в дополнительное время представителя элитного дивизиона бобруйскую «Белшину» — 3:2. Все три гола у победителей забил Валерий Поторча.

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Жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило в гостях «Ошмяны-БГУФК» со счетом 5:0.

Позже брестское «Динамо» сыграет в гостях «Мелиоратора» (Житковичи), а «Гомель» примет на своей арене солигорский «Шахтер».

Ранее в 1/8 финала вышли «Городея», брестский «Рух», борисовский БАТЭ, мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», дзержинский «Арсенал» и минский «Энергетик-БГУ».

Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между «Крумкачамi» и минским «Динамо», 5 сентября «Островец» сыграет на своем поле с «Минском». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.

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