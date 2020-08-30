Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Акрон
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Урал
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
03
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Торпедо М
05
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Текстильщик
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Монако
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ним
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
03
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Крылья Советов
31
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«На Диакате был пенальти, 1000 процентов». Цхададзе — о поражении от «Кайрата», Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе объяснил поражение от «Кайрата» в седьмом туре казахстанской премьер-лиги.

Наверх

Игра завершилась со счетом 1:3. На послематчевой пресс-конференции Цхададзе посетовал на уход защитника сборной Казахстана Марата Быстрова в российский «Ахмат», а среди причин поражения от «Кайрата» назвал и ошибку судью Тимура Кумашева в эпизоде с возможным пенальти на сенегальце Абдуллаи Диакате.

Кайрат (Алма-Ата)

«В первую очередь хочу отметить, что с уходом Быстрова, та система по которой играла команда, она разрушилась. Сегодня в составе нет такого игрока, который бы смог играть на этой позиции и выполнять его объем работы. Это самая большая проблема, из-за этого нам приходится придумывать другие варианты, чтобы не разрушить нашу систему. Приходится ставить тех игроков, которым эта позиция не привычна. Вторая проблема — это очень много брака, вроде неплохо оборонялись, но мы знали что после потери мяча “Кайрат” использует высокий прессинг, и важно было выходить через пас, но к сожалению, не получилось. Также сыграло важную роль, индивидуальное мастерство некоторых футболистов, отмечу того же Вагнера Лава, который сегодня превосходил наших защитников. Мы провалили первый тайм и пропустили три мяча. Исходя из сегодняшней игры соперника, нам нужен был более надежный пас, и через третий пас уже можно было выходить на голевую позицию, но даже несмотря это мы создали много моментов. Во втором тайме мы сделали замены и перестроились на игру в четыре защитника, и показали очень добротный футбол, конечно, нужно реализовывать моменты, которые создаем. На Диакате был 1000-процентный пенальти, и в последней игре с “Ботошани” судья не дал сопернику красную карточку и это очень сильно повлияло на окончательный итог встречи. Сегодня при счете 3:1 назначь арбитр пенальти и, плюс, естественно, еще время оставалось, неизвестно как все сложилось. Но бог с ним — ошибки все допускают. Сейчас нам надо думать, как перестроиться, чтобы не пропускать столько мячей. Есть время для подготовки, нужно решить проблему нехватки игрока на ту позицию, о которой я говорил ранее, тем более она закрывалась местным футболистом. Нам всем надо подумать, я разговаривал с футболистами, и объяснил, что нам надо по-другому строить свою игру и играть так, как мы это сделали сегодня во втором тайме. Ничего еще в чемпионате не закончилось, все ошибки хорошо проанализируем, и будем двигаться дальше», — цитирует Цхададзе официальный сайт «Ордабасы».

Казахстанская Премьер-Лига

Отметим, что с 18 очками после семи матчей «Кайрат» идет первым. Второе место занимает «Кайсар» (13 баллов), третье — «Астана» (11), а далее идут «Тобол», «Ордабасы» и «Шахтер» (по 10). При этом кызылординцы и столичный клуб провели шесть матчей, костанайцы и карагандинцы — шесть, а шымкентцы — семь.

Читайте также
Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"
Чемпиона будто подменили. «Зенит» не забил и упустил лидерство
ЦСКА выиграл матч РПЛ, в котором не дали два пенальти
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Косторной отказали в переходе в академию Плющенко
«Настало время идти за мечтой». Миранчук попрощался с фанатами
«Краснодар» играет с «Ростовом» в РПЛ (трансляция)
«Сочи» принимает «Урал» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь