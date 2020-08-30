«На Диакате был пенальти, 1000 процентов». Цхададзе — о поражении от «Кайрата», Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ

«В первую очередь хочу отметить, что с уходом Быстрова, та система по которой играла команда, она разрушилась. Сегодня в составе нет такого игрока, который бы смог играть на этой позиции и выполнять его объем работы. Это самая большая проблема, из-за этого нам приходится придумывать другие варианты, чтобы не разрушить нашу систему. Приходится ставить тех игроков, которым эта позиция не привычна. Вторая проблема — это очень много брака, вроде неплохо оборонялись, но мы знали что после потери мяча “Кайрат” использует высокий прессинг, и важно было выходить через пас, но к сожалению, не получилось. Также сыграло важную роль, индивидуальное мастерство некоторых футболистов, отмечу того же Вагнера Лава, который сегодня превосходил наших защитников. Мы провалили первый тайм и пропустили три мяча. Исходя из сегодняшней игры соперника, нам нужен был более надежный пас, и через третий пас уже можно было выходить на голевую позицию, но даже несмотря это мы создали много моментов. Во втором тайме мы сделали замены и перестроились на игру в четыре защитника, и показали очень добротный футбол, конечно, нужно реализовывать моменты, которые создаем. На Диакате был 1000-процентный пенальти, и в последней игре с “Ботошани” судья не дал сопернику красную карточку и это очень сильно повлияло на окончательный итог встречи. Сегодня при счете 3:1 назначь арбитр пенальти и, плюс, естественно, еще время оставалось, неизвестно как все сложилось. Но бог с ним — ошибки все допускают. Сейчас нам надо думать, как перестроиться, чтобы не пропускать столько мячей. Есть время для подготовки, нужно решить проблему нехватки игрока на ту позицию, о которой я говорил ранее, тем более она закрывалась местным футболистом. Нам всем надо подумать, я разговаривал с футболистами, и объяснил, что нам надо по-другому строить свою игру и играть так, как мы это сделали сегодня во втором тайме. Ничего еще в чемпионате не закончилось, все ошибки хорошо проанализируем, и будем двигаться дальше», — цитирует Цхададзе официальный сайт «Ордабасы».