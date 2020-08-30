«Беерсхот» с Вороговским в стартовом составе потерял лидерство в чемпионате Бельгии

Источник: AP 2020

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы уругвайского форварда Фелипе Авенатти на 32-й минуте, экс-хавбека сборной Бельгии Макса Лестьенна на 83-й и нападающего Мамаду Уларе на 83-й.

Набрав 10 очков, «Стандард» возглавил турнирную таблицу, а «Беерсхот», у которого девять баллов, опустился с первого на третье место. Вторым за счет разницы мячей идет «Шарлеруа», сыгравший на матч меньше.

В прошедшей игре Вороговский вышел в старте и провел все 90 минут, а на 80-й получил желтую карточку. На счету 24-летнего казахстанца теперь три матча в сезоне.