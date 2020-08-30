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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Беерсхот» с Вороговским в стартовом составе потерял лидерство в чемпионате Бельгии

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский сыграл за «Беерсхот» в домашнем матче с льежским «Стандардом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 0:3. Победу гостям принесли голы уругвайского форварда Фелипе Авенатти на 32-й минуте, экс-хавбека сборной Бельгии Макса Лестьенна на 83-й и нападающего Мамаду Уларе на 83-й.

Набрав 10 очков, «Стандард» возглавил турнирную таблицу, а «Беерсхот», у которого девять баллов, опустился с первого на третье место. Вторым за счет разницы мячей идет «Шарлеруа», сыгравший на матч меньше.

В прошедшей игре Вороговский вышел в старте и провел все 90 минут, а на 80-й получил желтую карточку. На счету 24-летнего казахстанца теперь три матча в сезоне.

Теперь Вороговский отправится в расположение сборной, которая завтра, 31 августа, соберется в Талгаре для подготовки к матчам Лиги наций против Литвы и Беларуси в сентябре.

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