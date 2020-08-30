Завершился последний матч КПЛ перед перерывом на игры сборной Казахстана в Лиге наций

Игра на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный гол на шестой минуте забил украинский полузащитник Максим Драченко. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bm7x2iEAZF4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Кызыл-Жара СК» эта победа стала второй в сезоне, а «Каспий» потерпел шестое поражение. С семью очками после шести матчей петропавловцы идут восьмыми, уступая «Жетысу» по разнице мячей, а актаусцы с тремя баллами в семи играх занимают последнее, 11-е, место.

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Ранее в других матчах тура «Кайрат», благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл «Ордабасы» — 3:1, «Астана» поделила очки с «Таразом» — 1:1, «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1.