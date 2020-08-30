Завершился последний матч КПЛ перед перерывом на игры сборной Казахстана в Лиге наций
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» победил актауский «Каспий» в заключительном матче седьмого тура казахстанской
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» победил актауский «Каспий» в заключительном матче седьмого тура казахстанской
Игра на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы завершилась со счетом 1:0, а единственный гол на шестой минуте забил украинский полузащитник Максим Драченко. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.
Для «Кызыл-Жара СК» эта победа стала второй в сезоне, а «Каспий» потерпел шестое поражение. С семью очками после шести матчей петропавловцы идут восьмыми, уступая «Жетысу» по разнице мячей, а актаусцы с тремя баллами в семи играх занимают последнее, 11-е, место.
Ранее в других матчах тура «Кайрат», благодаря дублю Вагнера Лава за пять минут, обыграл «Ордабасы» — 3:1, «Астана» поделила очки с «Таразом» — 1:1, «Кайсар» победил «Тобол» — 2:1, а «Шахтер» сыграл вничью с «Окжетпесом» — 1:1.
Теперь КПЛ уйдет на перерыв в связи со стартом Лиги наций — сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября в гостях встретится с Литвой, а 7-го — в Алматы сыграет с Беларусью.