«Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоялись очередные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоялись очередные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финалист прошлого кубкового турнира брестское «Динамо» без особых проблем обыграл в гостях житковичский «Мелиоратор» со счетом 3:0.
Один из лидеров национального чемпионата солигорский «Шахтер» также на выезде разгромил футболистов «Гомеля» — 4:1.
Ранее в 1/8 финала вышли речицкий «Спутник», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Городея», брестский «Рух», борисовский БАТЭ, мозырская «Славия», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь», дзержинский «Арсенал» и минский «Энергетик-БГУ».
Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между «Крумкачамi» и минским «Динамо», 5 сентября «Островец» сыграет на своем поле с «Минском». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.