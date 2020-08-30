«Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Финалист прошлого кубкового турнира брестское «Динамо» без особых проблем обыграл в гостях житковичский «Мелиоратор» со счетом 3:0.

Один из лидеров национального чемпионата солигорский «Шахтер» также на выезде разгромил футболистов «Гомеля» — 4:1.

Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между «Крумкачамi» и минским «Динамо», 5 сентября «Островец» сыграет на своем поле с «Минском». Дата матча «Слоним-2017» — «Неман» (Гродно) определится позже.