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20:44 (мск), источник: ТАСС

Черчесов поприветствовал решение Миранчука перейти в «Аталанту»

ТАСС, 30 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов приветствует решение полузащитника Алексея Миранчука продолжить карьеру в итальянской «Аталанте». Комментарий специалиста приводит пресс-служба сборной России.

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Источник: AP 2020

«Локомотив» в воскресенье объявил о переходе Миранчука в «Аталанту». Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, — сказал Черчесов. — Переходя в “Аталанту”, Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде».

«Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России», — добавил специалист.

Миранчуку 24 года, в составе «Локомотива», воспитанником которого он является, полузащитник стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

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