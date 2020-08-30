Черчесов поприветствовал решение Миранчука перейти в «Аталанту»

Источник: AP 2020

«Локомотив» в воскресенье объявил о переходе Миранчука в «Аталанту». Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, — сказал Черчесов. — Переходя в “Аталанту”, Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде».

«Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста сборной России», — добавил специалист.

Миранчуку 24 года, в составе «Локомотива», воспитанником которого он является, полузащитник стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.