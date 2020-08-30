Вагнер Лав прокомментировал свой первый дубль в КПЛ и победу над «Ордабасы»

36-летний нападающий забил «Ордабасы» на 17-й и 22-й минутах, а на 40-й ассистировал Абату Аймбетову. В итоге «Кайрат» победил со счетом 3:1 в матче седьмого тура КПЛ.
«Еще одна победа сегодня. Я рад снова оформить дубль с ассистом. Вперед, “Кайрат”», — написал Лав на португальском и английском языках в Instagram, где у него свыше 433 тысяч подписчиков.
Лав опубликовал еще одно фото с подписью «Команда».
В предыдущем матче Лав дважды забил армянскому «Ноа» и отдал голевую передачу, а «Кайрат» победил со счетом 4:1 и вышел во второй раунд Лиги Европы. Всего на счету бразильца теперь четыре мяча и три ассиста в четырех играх.
Отметим, что «Кайрат» набрал 18 очков в семи матчах и лидирует в таблице КПЛ. Вторым идет «Кайсар» (13 баллов), а замыкает тройку «Астана» (11) — обе команды провели по шесть игр.