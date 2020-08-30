СМИ: «Манчестер Сити» предлагает Месси пятилетний контракт на сумму €500 млн

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По информации источника, контракт с 33-летним аргентинцем будет заключен на пять лет. Ежегодная заработная плата футболиста составит €50 млн. Отмечается, что из пяти лет Месси проведет в Английской премьер-лиге (АПЛ) три, после чего в сезоне-2023/24 присоединится к клубу «Нью-Йорк Сити». За переход в Главную футбольную лигу (MLS) он получит бонус в размере €250 млн.

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Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти. Каталонцы требовали за трансфер игрока выплату отступных в размере €700 млн, но этот пункт, согласно радиостанции Cadena SER, будет недействительным в случае разрыва соглашения в последнем сезоне. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 30 июля 2021 года. Позднее газета Mirror сообщала, что «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за €280 млн.

Барселона (Барселона) Все о команде