Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру
Но в «Реале».
Но в «Реале».
Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает летом 2021 года, но полузащитник уверен, что у него есть все, что нужно, чтобы сыграть еще два сезона.
По данным ABC, полузащитник хочет продлить контракт до конца кампании 2021/22 года и после этого завершить карьеру.
Обладатель «Золотого мяча» использовал паузу, связанную с Covid-19, чтобы улучшить свою спортивную форму и быть готовым к следующему сезону.
Сообщается, что хорват считает, что, полностью сосредоточившись на «Мадриде», он может оставаться важной частью команды.