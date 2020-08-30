Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру

Источник: AP 2020

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает летом 2021 года, но полузащитник уверен, что у него есть все, что нужно, чтобы сыграть еще два сезона.

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По данным ABC, полузащитник хочет продлить контракт до конца кампании 2021/22 года и после этого завершить карьеру.

Реал (Мадрид) Все о команде

Обладатель «Золотого мяча» использовал паузу, связанную с Covid-19, чтобы улучшить свою спортивную форму и быть готовым к следующему сезону.