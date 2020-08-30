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21:38 (мск), источник: Sports.Ru

Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру

Но в «Реале».

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Источник: AP 2020

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает летом 2021 года, но полузащитник уверен, что у него есть все, что нужно, чтобы сыграть еще два сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ABC, полузащитник хочет продлить контракт до конца кампании 2021/22 года и после этого завершить карьеру.

Реал (Мадрид)

Обладатель «Золотого мяча» использовал паузу, связанную с Covid-19, чтобы улучшить свою спортивную форму и быть готовым к следующему сезону.

Сообщается, что хорват считает, что, полностью сосредоточившись на «Мадриде», он может оставаться важной частью команды.

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