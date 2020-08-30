Джеймс Пирс объяснил, почему у «Ливерпуля» нет денег на трансферы в этом сезоне
Почему денег нет?
Почему денег нет?
Финансовое положение «Ливерпуля» на данный момент может быть трудным для понимания фанатами клуба.
«Красные» не потратили ни копейки на трансферы ни в январе 2019 года, ни летом того же года.
В 2020 году тяжеловесы
Между тем «Ливерпуль» заработал 152 миллиона фунтов стерлингов только в 2018/19 году и 172 миллиона фунтов стерлингов в сезоне 2019/20.
Тем не менее, у «красных», похоже, недостаточно средств, чтобы профинансировать хотя бы одно подписание этим летом.
Джеймс Пирс из Athletic объяснил, как это работает: «Взгляните на цифры», — написал репортер в Твиттере в ответ на вопрос фаната.
«Там все написано черным по белому», — продолжил он. Все доходы реинвестируются обратно в клуб. Годовой фонд заработной платы составляет более 320 миллионов фунтов стерлингов. Шесть месяцев без дохода от матчей. Новая тренировочная площадка стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.