Джеймс Пирс объяснил, почему у «Ливерпуля» нет денег на трансферы в этом сезоне

Источник: AP 2020

Финансовое положение «Ливерпуля» на данный момент может быть трудным для понимания фанатами клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красные» не потратили ни копейки на трансферы ни в январе 2019 года, ни летом того же года.

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В 2020 году тяжеловесы Премьер-лиги подписали Такуми Минамино и Костаса Цимикаса за 7,25 млн фунтов и 11,75 млн фунтов соответственно.

Между тем «Ливерпуль» заработал 152 миллиона фунтов стерлингов только в 2018/19 году и 172 миллиона фунтов стерлингов в сезоне 2019/20.

Тем не менее, у «красных», похоже, недостаточно средств, чтобы профинансировать хотя бы одно подписание этим летом.

Джеймс Пирс из Athletic объяснил, как это работает: «Взгляните на цифры», — написал репортер в Твиттере в ответ на вопрос фаната.