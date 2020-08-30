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21:54 (мск), источник: Sports.Ru

Джеймс Пирс объяснил, почему у «Ливерпуля» нет денег на трансферы в этом сезоне

Почему денег нет?

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Источник: AP 2020

Финансовое положение «Ливерпуля» на данный момент может быть трудным для понимания фанатами клуба.

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«Красные» не потратили ни копейки на трансферы ни в январе 2019 года, ни летом того же года.

Ливерпуль (Ливерпуль)

В 2020 году тяжеловесы Премьер-лиги подписали Такуми Минамино и Костаса Цимикаса за 7,25 млн фунтов и 11,75 млн фунтов соответственно.

Между тем «Ливерпуль» заработал 152 миллиона фунтов стерлингов только в 2018/19 году и 172 миллиона фунтов стерлингов в сезоне 2019/20.

Тем не менее, у «красных», похоже, недостаточно средств, чтобы профинансировать хотя бы одно подписание этим летом.

Джеймс Пирс из Athletic объяснил, как это работает: «Взгляните на цифры», — написал репортер в Твиттере в ответ на вопрос фаната.

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«Там все написано черным по белому», — продолжил он. Все доходы реинвестируются обратно в клуб. Годовой фонд заработной платы составляет более 320 миллионов фунтов стерлингов. Шесть месяцев без дохода от матчей. Новая тренировочная площадка стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

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